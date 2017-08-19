Міністр спорту України вимагатиме покарання хокеїстів збірної за договірний матч ЧС-2017

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов чекає детальної інформації від Федерації хокею України щодо новини про те, що на чемпіонаті світу гравці збірної України "злили" свою останню гру із командою Південної Кореї, повідомив Жданов на своїй сторінці Facebook.

"Якщо це виявиться правдою – вимагатиму покарання за всіма нормами спортивного права. Як би прикро не було, ми не маємо права приховувати такі факти, а навпаки – показати приклад боротьби із "договорняками", - написав Жданов.

Міністр нагадав, що у грудні 2015-го року від імені держави Україна підписав Конвенцію Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями, яка спрямована на запобігання, виявлення і покарання, зокрема, так званих "договірних" матчів. Конвенція закликає Уряди запровадити заходи, в тому числі законодавчі, для того, щоб запобігати конфліктам інтересів серед операторів спортивних парі та спортивних організацій; заохочувати органи, які регулюють проведення спортивних парі, протидіяти шахрайству; боротись проти нелегальних спортивних парі. У свою чергу, спортивні організації та оператори повинні ухвалити і забезпечити застосування суворих правил у сфері боротьби із корупцією, а також пропорційних санкцій і дисциплінарних засобів впливу, які застосовуватимуться у разі їх порушення.

"І тоді, і зараз я впевнений, що це - один із важливих і системних документів для сфери спорту в усьому світі. Бо спортивні змагання – це, передусім, чесна боротьба, за встановленими правилами. Перемагати має сильніший", - зазначив Жданов.

Крім цього, є закон України "Про запобігання впливу на результати офіційних спортивних змагань корупційних правопорушень", і Кримінальний кодекс вже доповнений статтєю 369-3 "Протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань".

"Спорт і бізнес взаємопов`язані, це правильно і нормально, коли це чесний спорт і чесний бізнес. Договірні матчі були, є і залишаться ганьбою, а ті, хто приймає участь у цих схемах, від менеджерів до гравців – мають бути строго покарані, згідно діючого закону України", - підсумував Жданов.

Як повідомляв УНІАН, напередодні ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що нібито два хокеїсти збірної України погодилися "здати" матч збірній Південної Кореї з фіксованою переваго. суперника у два голи. Були опубліковані розписки воротаря Едуарда Захарченка та захисника Володимира Варіводи, які обіцяли повернути по 30 тисяч євро, якщо результат не буде забезпечено.

Матч завершився перемогою команди Південої Кореі лише в серії булітів 2:1.