Хокеїсти збірної України зізналися в здачі матчу Чемпіонату світу-2017

Двоє гравців національної збірної України з хокею "зливали" матч домашнього чемпіонату світу-2017 проти Південної Кореї. У розпорядженні "Обозревателя" виявилися розписки воротаря Едуарда Захарченко і захисника Володимира Варіводи, які зізналися у скоєному.

Обидва хокеїста пообіцяли, що повернуть по 30 тисяч доларів у разі невиконання ними завдання по досягненню командою фіксованого результату у випадку, якщо збірна України програє команді Південної Кореї з різницею в дві і більше шайби.

Нагадаємо, що поєдинок зі збірною Південної Кореї, який проходив 28 квітня, був останнім для нашої збірної на домашньому чемпіонаті світу-2017 в Дивізіоні ІА. Українці, вже вилетівши в Дивізіон ІВ, в підсумку поступилися корейцям лише в серії булітів (1:2).

Зазначимо, що збірна Південної Кореї вперше в своїй історії вийшла в елітний дивізіон чемпіонату світу з хокею.

Також, як стало відомо "Обозревателю", одним з організаторів злочинної схеми є колишній головний тренер харківського "Витязя" Олексій Лазаренко.

Федерація хокею України повинна прийняти рішення щодо ситуації, що склалася на своєму засіданні, яке відбудеться в понеділок 21-го серпня.

Як повідомляв УНІАН, збірна України достроково, за тур до кінця чемпіонату світу, позбулася шансів залишитися в другому по силі Дивізіоні 1А, програвши до матчу з Кореєю чотири гри поспіль в основний час.