Броварський "Термінал" стане домашньою ареною ХК "Кременчук" на старті нового сезону УХЛ

Через реконструкцію в Кременчуці на СК «Айсберг», домашньою ареною на старті регулярного чемпіонату Української хокейної ліги для підопічних Олександра Савицького стане арена «Термінал» (Бровари, Київська обл.), повідомляє офіційний сайт команди.

Календар Української хокейної ліги на сезон-2017/18 стане відомий пізніше. Разом з тим, вже відомо, що ХК «Кременчук» стартує в чемпіонаті 8 вересня в гостях на арені «Альтаїр» у Дружківці, де їх суперником буде чемпіон України донецький «Донбас».

Читайте такожХокейний "Кременчук" уклав контракти з 16 хокеїстамиВ даний момент, кременчуцька хокейна команда продовжує підготовку до нового сезону в Києві на арені Шалетт (льодові тренування) і Броварах (заняття «на землі»).

1-3 вересня «городяни» виступлять на Donbass Open Cup-2017 в Дружківці, де їх суперниками будуть «Донбас» (Донецьк), «Білий Барс» (Біла Церква) та «Динамо» (Харків).

Як тільки завершиться реконструкція на СК «Айсберг» кременчуцька команда буде проводити домашні матчі в Кременчуці.