Федерація хокею України не затвердить регламент УХЛ з віковими обмеженнями

15:07, 11 серпня 2017
Хокей
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Президент ФХУ Анатолій Брезвін відповів на колективне звернення вікових українських хокеїстів.

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Переформатування Української хокейної ліги в молодіжну лігу, в якій виступатимуть гравці 1997 року народження і молодше, не отримає підтримки федерації хокею України, повідомляє Sport.ua.

Президент ФХУ Анатолій Бревзин у відповідь на звернення хокеїстів з проханням скасувати переформатування УХЛ в молодіжну лігу, зазначив, що федерація не прийме Регламент чемпіонату, в якому будуть невмотивовані обмеження за віком, кольором шкіри, соціальним походженням. та інші.

Відзначається, що Регламент УХЛ на даний момент знаходиться на останній стадії доопрацювання і найближчим часом буде відправлений у ФХУ на затвердження.

Як повідомляв УНІАН, раніше група українських хокеїстів написала відкритий лист на ім'я президента ФХУ з вимогою не приймати новий регламент Української хокейної ліги.

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Теги: #звернення группи українських хокеїстів до голови ФХУ#Брезвін не затвердить новий регламент УХЛ