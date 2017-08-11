Федерація хокею України не затвердить регламент УХЛ з віковими обмеженнями

Переформатування Української хокейної ліги в молодіжну лігу, в якій виступатимуть гравці 1997 року народження і молодше, не отримає підтримки федерації хокею України, повідомляє Sport.ua.

Президент ФХУ Анатолій Бревзин у відповідь на звернення хокеїстів з проханням скасувати переформатування УХЛ в молодіжну лігу, зазначив, що федерація не прийме Регламент чемпіонату, в якому будуть невмотивовані обмеження за віком, кольором шкіри, соціальним походженням. та інші.

Відзначається, що Регламент УХЛ на даний момент знаходиться на останній стадії доопрацювання і найближчим часом буде відправлений у ФХУ на затвердження.

Як повідомляв УНІАН, раніше група українських хокеїстів написала відкритий лист на ім'я президента ФХУ з вимогою не приймати новий регламент Української хокейної ліги.