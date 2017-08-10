Визначився шостий учасник Української хокейної ліги в майбутньому сезоні

16:57, 10 серпня 2017
Хокей
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У чемпіонаті клуб зіграє з Броварів - "Броварські вовки".

Оголошено шостий клуб чемпіонату ВХЛ / At Brovary

Українська хокейна ліга отримала шостого учасника, ним стали «Броварські Вовки». Про це повідомляє сайт brovsport.kiev.ua.

Клуб з Броварів вже завершив процес реєстрації і почав формування складу.

Очолить команду з Броварів український фахівець Олександр Хміль.

Почесним президентом клубу є Віталій Федянін.

Клуб ще не визначився з домашньою ареною на майбутній чемпіонат Української хокейної ліги.

"Броварські Вовки" приєднаються до п'яти інших учасників чемпиионату країни з хокею. Це - «Білий Барс» (Біла Церква), «Галицькі Леви» (Новояворівськ), «Динамо» (Харків), «Донбас» (Донецьк), ХК «Кременчуг».

Зазначимо, що перший матч нового сезону УХЛ відбудеться вже 8 вересня - чемпіон минулого сезону "Донбас" зіграє з ХК "Кременчук".

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Теги: #Броварські вовки#новий учасник УХЛ#хокей у Броварах