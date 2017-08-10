Визначився шостий учасник Української хокейної ліги в майбутньому сезоні

Українська хокейна ліга отримала шостого учасника, ним стали «Броварські Вовки». Про це повідомляє сайт brovsport.kiev.ua.

Клуб з Броварів вже завершив процес реєстрації і почав формування складу.

Очолить команду з Броварів український фахівець Олександр Хміль.

Почесним президентом клубу є Віталій Федянін.

Клуб ще не визначився з домашньою ареною на майбутній чемпіонат Української хокейної ліги.

"Броварські Вовки" приєднаються до п'яти інших учасників чемпиионату країни з хокею. Це - «Білий Барс» (Біла Церква), «Галицькі Леви» (Новояворівськ), «Динамо» (Харків), «Донбас» (Донецьк), ХК «Кременчуг».

Зазначимо, що перший матч нового сезону УХЛ відбудеться вже 8 вересня - чемпіон минулого сезону "Донбас" зіграє з ХК "Кременчук".