Визначився шостий учасник Української хокейної ліги в майбутньому сезоні
У чемпіонаті клуб зіграє з Броварів - "Броварські вовки".
Українська хокейна ліга отримала шостого учасника, ним стали «Броварські Вовки». Про це повідомляє сайт brovsport.kiev.ua.
Клуб з Броварів вже завершив процес реєстрації і почав формування складу.
Очолить команду з Броварів український фахівець Олександр Хміль.
Почесним президентом клубу є Віталій Федянін.
Клуб ще не визначився з домашньою ареною на майбутній чемпіонат Української хокейної ліги.
"Броварські Вовки" приєднаються до п'яти інших учасників чемпиионату країни з хокею. Це - «Білий Барс» (Біла Церква), «Галицькі Леви» (Новояворівськ), «Динамо» (Харків), «Донбас» (Донецьк), ХК «Кременчуг».
Зазначимо, що перший матч нового сезону УХЛ відбудеться вже 8 вересня - чемпіон минулого сезону "Донбас" зіграє з ХК "Кременчук".