НХЛ остаточно відмовила гравцям ліги в участі в Олімпіаді-2018

Найсильніша у світі Національна хокейна ліга опублікувала календар сезону-2017/18 без тритижневої паузи під Олімпіаду, повідомляє SportArena.

Таким чином, Ліга ще раз підтвердила, що Олімпіада пройде без представників НХЛ.

«Немає жодних альтернативних календарів сезону. Участь гравців НХЛ в Олімпіаді-2018 не є реальним варіантом. Думаю, незабаром буде офіційна заява Міжнародної федерації хокею та окремих країн з цього приводу», — зазначив віце-президент НХЛ Білл Дейлі.

Як повідомлялося раніше, навесні НХЛ зробила спеціальну заяву, підтвердивши, що домовленості з Олімпійським комітетом немає, тому взимку гравці Ліги не отримають можливість відправитися на ОІ в Південну Корею.

Раніше гравці найсильнішої північноамериканської хокейної ліги світу незмінно брали участь в Олімпійських іграх з 1998 року, коли змагання проходили в японському Нагано.

Олімпіада пройде в Пхенчхані в лютому 2018 року.