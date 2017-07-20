Форвард хокейного "Кременчука" Кирющенков перейшов до "Динамо-Молодечно"

Склад «зубрів» поповнив 25-річний нападник Віталій Кирющенков, повідомляє офіційний сайт ХК "Динамо-Молодечно".

Кирющенков – вихованець новополоцького хокею. Перша професійна команда – «Хімік-СКА-2» (вища ліга). У свій час форвард виступав у «Мінських зубрах» (МХЛ), «Юніорі» (вища ліга), «Юності» (КХЛ, ВХЛ, ВЧБ), «Німані» (ВЧБ) і «Кулагері» (чемпіонат Казахстану).

Є в кар'єрі хокеїста і матчі за «Динамо-Мінськ» у КХЛ. Було це в сезоні 2013/2014 років. Тоді у 30 поєдинках за «зубрів» Віталій набрав 3 очки (2+1). Після Мінська Віталій перебрався в «Неман», а потім в «Юність», з якою двічі став володарем золотих медалей чемпіонату Білорусі.

Сезон 2016/2017 років нападник провів у ХК «Кременчук» (УХЛ). У 29 матчах регулярного чемпіонату на рахунку форварда 45 очок (19+26). Також з «Кременчуком» Віталій завоював срібні нагорода чемпіонату України, паралельно ставши кращим бомбардиром плей-офф з 6 голами в активі.