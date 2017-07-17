Хокейний "Кременчук" уклав контракти з 16 хокеїстами

Перед новим сезоном 2017-18 ХК «Кременчук» уклав контракти з 16 хокеїстами – трьома воротарями, чотирма захисниками і дев'ятьма нападниками, повідомляє офіційний сайт клубу.

Гравцями команди стали:

Воротарі: Микита Петленко, Сергій Безорчук, Владислав Вязовов.

Захисники: Володимир Варивода, Олександр Бойових, Микита Савицький, Олександр Горлушко.

Нападники: Севастян Карпенко, Дмитро Чернишенко, Тимур Гриценко, Бойков Антон, Дмитро Чорний, Артем Шиманський, Єгор Шах, Гліб Кривошапкін, Сергій Алексанян-Петрович.

Читайте також"Кременчук" став переможцем регулярного чемпіонату Української хокейної лігиТакож перегляд у команді пройдуть інші хокеїсти, прізвища яких будуть озвучені в ході передсезонної підготовки.

ХК «Кременчуг» почне підготовку до сезону 1 серпня 2017 року.

Вісім із згаданих хокеїстів (Микита Петленко (в), Володимир Варивода (з), Микита Савицький (з), Антон Бойків (н), Дмитро Чернишенко (н), Севастян Карпенко (н), Дмитро Чорний (н), Тимур Гриценко(н)) в минулому сезоні виступали за ХК «Кременчуг» в УХЛ.

Гравець юніорської та молодіжної збірних України Артем Шиманський (н) починав сезон в Кременчуці, але потім був в оренді в київському «Дженералз». Сергій Безорчук (в) і Єгор Шах (н) пройшли в 2016 році передсезонний збір з кременчуцькою командою, але не потрапили в заявку на чемпіонат.

Як повідомляв УНІАН, у сезоні 2016/17 "Кременчук" виграв регулярний чемпіонат, обіграв "всуху" у півфіналі плей-офф київський "Дженералз" в серії до чотирьох перемог (4:0), але потім поступився у фіналі донецькому "Донбасу" - 2:4.