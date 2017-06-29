12 гравців молодіжної збірної України з хокею увійшли до складу "Донбасу" на новий сезон

П'ятиразовий чемпіон України - донецький "Донбас" - веде активну підготовку до старту сезону-2017/18, повідомляє офіційний сайт клубу.

1 серпня команда почне планові річні збори по підготовці до Donbass Open Cup, а також чемпіонату Української хокейної ліги.

Перед стартом сезону клуб продовжив співпрацю з деякими гравцями, а також уклав низку угод з новими виконавцями:

Повний склад команди виглядає так:

Воротарі

Гурко Владислав

Дяченко Богдан

Дуве Максим

Захисники

Александров Олександр

Влад Олександр

Григор'єв Андрій

Жовнір Кирило

Матвієнко Філіп

Ординський Станіслав

Фірсов Олександр

Нападники

Ворона Олексій

Захаров Віктор

Коваленко Микита

Коренчук Ілля

Кузьмик, Сергій

Луговий Владислав

Мазур Вадим

Мостовий Денис

Рубан Антон

Савченко Іван

Свищев Ярослав

Також передсезонну підготовку з командою пройде ряд гравців, з якими укладені переглядові контракти. Їх імена до моменту можливого укладання повноцінного контракту, не вказуються.