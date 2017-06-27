Канадський хокеїст отримав місяць в'язниці за напад на арбітра

Канадський хокеїст Коул-Тревор Крейн засудилжений до 30 днів тюремного ув'язнення, а також до півтора років випробувального терміну за напад на суддю у матчі юніорських команд, повідомляє Isport з посиланням на Toronto Sun.

У березні цього року 18-річний гравець став учасником бійки на льоду. Коли арбітр схопив Крейна за светр, щоб відвести з майданчика, він отримав два удари в обличчя і поріз губи.