Канадський хокеїст отримав місяць в'язниці за напад на арбітра
13:27, 27 червня 2017Хокей
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Гравець не стримав емоцій у матчі Юніорської ліги.
У матчі юніорських команд Канади постраждав арбітр / http://ironpost.ru
Канадський хокеїст Коул-Тревор Крейн засудилжений до 30 днів тюремного ув'язнення, а також до півтора років випробувального терміну за напад на суддю у матчі юніорських команд, повідомляє Isport з посиланням на Toronto Sun.
У березні цього року 18-річний гравець став учасником бійки на льоду. Коли арбітр схопив Крейна за светр, щоб відвести з майданчика, він отримав два удари в обличчя і поріз губи.
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