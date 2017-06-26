Хокейний клуб "Донбас" дізнався суперників по Континентальному кубку

У Братиславі (Словаччина) відбулася зустріч представників команд-учасниць 21-го розіграшу Континентального кубка IIHF, за підсумками якої «Донбас» дізнався своїх перших суперників, повідомляє Українська хокейна ліга.

Чемпіон Української хокейної ліги стартує з другого раунду, який буде проходити з 20-го по 22 жовтня в Ризі (Латвія).

Серед суперників української команди: віце-чемпіон Польщі «Тихи», чемпіон Латвії «Курбадс» і чемпіон Естонії «Нарва». Команди проведуть розіграш у форматі «кожен з кожним», а переможець групи вийде у третій етап Континентального Кубка.

Нагадаємо, що в 2013 році «Донбас» виграв перший, і поки єдиний Континентальний Кубок для України, а також ставав срібним і бронзовим призером Суперфіналу в 2014-му і 2012 роках відповідно. У минулому році «Донбас» також брав участь у турнірі, проте зупинився на стадії третього раунду.