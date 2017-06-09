"Піттсбург" розгромив "Нешвілл" в п'ятому матчі фіналу Кубка Стенлі

"Піттсбург Пінгвінз" розгромив "Нешвілл Предаторз" в п'ятому матчі фіналу Кубка Стенлі, вигравши з рахунком 6:0 і повів у серії до чотирьох перемог - 3-2, повідомляє офіційний сайт ліги.

Сідні Кросбі і Філ Кессел набрали по три очки, а, воротар Метт Мюррей відбив 24 кидка, і "Пінгвінз" на відстань однієї перемоги наблизилися до завоювання другого поспіль чемпіонства.

Напруга до п'ятого поєдинку досягло апогею. Після того, як команди обмінялися двома домашніми перемогами, серія фактично перетворилася на триматчеву. Вболівальники "Пінгвінз" заповнили PPG Paints Arena, але і фанати "Предаторз" не відстали, практично заповнивши Bridgestone Arena в Нешвіллі, щоб подивитися гру на великому екрані.

Під час фіналу ми багато говоримо про вболівальників, і в четвер прихильники "Пінгвінз" зробили все, щоб їх хокеїсти теж могли назвати їх сьомим гравцем. Виконавцю гімну Джеффу Джимерсону навіть довелося зробити паузу в добру хвилину, щоб вболівальники закінчили скандування: "let's go Pens!"

Це дійсно допомогло господарям, тому що вони почали зустріч на космічних швидкостях. На першій же хвилині Кросбі продерся крізь двох захисників, вискочив один на один з Пекка Рінне і потрапив в штангу, але заробив вилучення. Джастін Шульц майже відразу ж кидком від синьої лінії реалізував його, потрапивши між щитків воротаря. "Піттсбург" реалізував перше вилучення з матчу №1, а Шульц забив перший гол у серії.

Це задало тон всій грі. "Пінгвінз" тотально домінували на льоду, як ще ніколи в фіналі. Перша ланка з "Кросбі і хлопцями", як їх називають, розривало досі неприступну оборону "Предаторз". Тиск призвів до другого голу у ворота голкіпера "Предаторз" Рінне на сьомій хвилині, коли Брайан Раст з передачі Кріса Кунітца зробив рахунок 2:0.

У середині першого періоду у "Нешвілла" з'явився шанс перехопити ініціативу, коли "Піттсбург" був покараний за порушення чисельного складу. Однак дві хвилини були проведені невиразно, і господарі продовжили диктувати хід гри. За 10 секунд до кінця першого періоду при грі "чотири на чотири" Малкін забив 10-й гол у плей-офф з передачі Кессела, що багато в чому зумовило результат зустрічі.

У другому періоді у ворота "Предаторз" влетіло ще три шайби. Спочатку відзначився Ширі (святкував у цей день 25-й день народження), потім Кессел, а потім і захисник Рон Хейнсі (6:0).

Третя 20-хвилинка стала формальністю і запам'яталася лише кількома бійками.

"Піттсбург" повів у серії з рахунком 3-2 і вже в неділю може оформити друге чемпіонство поспіль. "Нэшвіллу" ж доведеться постаратися, щоб настільки принизлива поразка не вплинула на їх підготовку до вирішальної зустрічі, коли на кону буде стояти все.