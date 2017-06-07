На наступний чемпіонат України з хокею заявилися 8 клубів, не виключена участь "Сокола"

На зустрічі президентів хокейних клубів України, яка відбулася у середу, був прийнятий ряд важливих рішень щодо майбутнього сезону Української хокейної ліги. Зокрема, клуби підтримали пропозицію УХЛ, щоб у сезоні-2017/18 команди зіграли серйозно омолодженими складами.

У майбутньому сезоні не зможуть виступити гравці старше 1993 року народження. Усього у національній першості в кожному з клубів зможуть зіграти не більше п'яти хокеїстів 1993-1996 років народження. Інші гравці команди повинні вписуватися у віковий ліміт – не старше 1997 року народження.

Також представники клубів прийняли рішення ввести ліміт на легіонерів – не більше п'яти іноземців на команду, повідомляє XSport.

Декларацію про участь у чемпіонаті України сезону 2017/2018 підписали представники 8-ми клубів. Це п'ять учасників попереднього сезону – «Донбас» (Донецьк), ХК «Кременчук», «Кривбас» (Кривий Ріг), «Білий Барс» (Біла Церква), «Дженералз» (Київ), і ще три новачка – «Динамо» (Харків), «Галицькі Леви» (Новояворівськ) та ХК «Дніпро».

До 1 серпня є ймовірність, що про свою участь в найближчому чемпіонаті можуть заявити і хокейний клуб з Одеси, а також відроджений київський «Сокіл».

Календар нового чемпіонату України знаходиться в роботі, кількість матчів на першому етапі для кожної команди також ще обговорюється.

Вже відомо, що сезон має стартувати на початку вересня матчем чемпіона і віце-чемпіона – «Донбасу» і ХК «Кременчук».

Що стосується плей-офф чемпіонату України, то поки обговорюються два варіанти його формату: 1) 1-е і 2-е місця автоматично потрапляють до півфіналу, 3-6 місця грають чвертьфінальні серії до двох перемог, півфінали і фінал – до чотирьох перемог; 2) 1-е і 2-е місця автоматично потрапляють до півфіналу, 3-6 місця грають чвертьфінальні серії до двох перемог, півфінали до трьох, а фінал – до чотирьох перемог.

Нагадаємо, що в минулому сезоні чемпіоном України став донецький «Донбас», обігравши у фінальній серії ХК «Кременчук».