Вболівальники обрали найкращу команду за всю історію НХЛ

Національна хокейна ліга відзначає цього року своє 100-річчя.

Як повідомляє офіційний сайт НХЛ, вболівальники визнали «Едмонтон» зразка сезону-1984/85 найкращою командою в історії ліги.

За підсумками багатоетапного голосування вболівальників в інтернеті були названі 10 команд - найкращі в історії дивізіону. Перше місце посів "Едмонтон Ойлерс" середини 80-х, в якому в той час грав легендарний капітан Уейн Гретцкі.

Зазначається, що голосування проходило тільки з числа команд-володарок Кубка Стенлі. Після трьох раундів відсіву сформувався список з 10 команд. Всього ж вболівальники обирали з 96 кандидатів.

Відзначимо, що «Едмонтон Ойлерс» у плей-офф сезону-1984/85 не залишили шансів суперникам, здобувши 15 перемог і зазнали лише 3 поразок.

У фіналі Кубка Стенлі команда з рахунком 4:1 обіграла «Філадельфію», а найціннішим гравцем сезону був визнаний капітан "Едмонтона" Уейн Гретцкі, який в плей-офф набрав 47 очок (17 шайб і 30 передач), встановивши непобитое досі досягнення.

Повний список 10 кращих команд НХЛ виглядає наступним чином:

1. «Едмонтон» (сезон-1984/85),

2. «Піттсбург» (сезон-1991/92),

3. «Монреаль» (сезон-1976/77),

4. «Едмонтон» (сезон-1987/88),

5. «Едмонтон» (сезон-1986/87),

6. «Детройт» (сезон-1997/98),

7. «Нью-Йорк Айлендерс» (сезон-1982/83),

8. «Монреаль» (сезон-1977/78),

9. «Едмонтон» (сезон-1983/84),

10. «Детройт» (сезон-2001/02).