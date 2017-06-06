"Нешвілл" обіграв "Питссбург" і зрівняв рахунок у фінальній серії Кубка Стенлі

"Нешвілл Предаторз" зрівняв рахунок у серії фіналу Кубка Стенлі проти "Піттсбург Пінгвінз", вигравши четвертий матч з рахунком 4:1, повідомляє офіційний сайт ліги.

Одним з головних героїв зустрічі став воротар "Предаторз" Пекка Рінне, який зробив 20 сейвів.

На 15-й хвилині першого періоду "Предаторз" відкрили рахунок. "Піттсбург" не зміг винести шайбу із зони, Остін Уотсон завдав кидок по воротах, Мюррей його відбив, а Калле Ярнкрок виявився першим на добиванні. Салліван опротестував взяття воріт через підозру на напад на голкіпера, але гол був визнаний забитим вірно.

"Пінгвінз" знадобилося трохи більше хвилини, щоб відігратися. Господарі втратили з виду Кросбі, який вибіг один на один і ефектно переграв Рінне. Для Кросбі цей гол став першим в останніх 13 матчах фіналів Кубка Стенлі.

На початку другого періоду Рінне зробив два божевільних сейви, відбивши вихід один на один Раста і небезпечний кидок Гюнтцеля в дотик, після чого "Нешвілл" вийшов вперед. Фредерік Годро закинув свою третю шайбу у фіналі Кубка Стенлі. Причому гол був зарахований не відразу, а тільки після відеоперегляду.

Слідом Рінне ще кілька разів врятував "Предаторз", які в четвертому матчі дозволяли супернику набагато більше, ніж у попередніх. Однак швидка атака господарів призвела до виходу один на один Віктора Арвідссон, який зробив рахунок 3:1. Шведський нападник перервав серію з 15 матчів без голів.

"Це сталося дуже вчасно, - сказав після гри Арвідссон. - Взагалі я хочу відзначити всю команду, але особливо Рінне, який у кожному матчі витягає нас, і Годро".

За 3:23 до кінця третього періоду Філіп Форсберг встановив остаточний рахунок зустрічі, вразивши порожні ворота. Для Форсберга це очко стало першим у фіналі.