"Нешвілл" здобув крупну перемогу і скоротив відставання від "Піттсбурга" у фіналі Кубка Стенлі

Третій матч фіналу Кубка Стенлі завершився впевненою перемогою "Нешвілла" з рахунком 5:1, повідомляє офіційний сайт НХЛ.

Незважаючи на дві виїзні поразки, "Нешвілл" в цих матчах не виглядав приреченим командою, а в першій грі і зовсім домінував. У нинішньому плей-офф "Хижаки" вдома програли лише один раз, тому могли сподіватися на успіх у поєдинку з "Піттсбургом".

Зустріч розпочалася спокійно, проте "Пінгвіни" зуміли забити чи не першим кидком. Джейк Гюнтцель виявився першим на добиванні і відправив шайбу у ворота, оформивши свій 13-й гол у плей-офф. Зазначимо, що воротар Пекка Рінне не впорався з дальнім ударом Коула і допоміг відзначитися супернику, відбивши шайбу перед собою.

Загалом "Нешвілл" мав перевагу, але в першій частині матчу не зумів розібратися з воротарем гостей Меттом Мюрреєм. У другій 20-хвилинці "Нешвілл" завдавав стабільний тиск на суперника і завершив голом у більшості, яку реалізував Роман Йосі. Минуло менше хвилини, і "Хижаки" скористалися невеликою розгубленістю "Піттсбурга" і зробили рахунок 2:1 — відмінний кидок вдався Фредеріку Гудро. Під саму перерву господарі встигли забити і третій гол, коли перед воротами Мюррея швидше всіх діяв Ніл.

На старті третього періоду "Піттсбург" кинувся в атаку, але пропустив контрвипади, один з яких завершився пропущеною шайбою від Крейга Сміта. 4:1. "Нешвілл" не тільки спокійно втримав перевагу, але і під час більшості відправив у ворота Мюррея п'яту шайбу.

Отож "Хижаки" зуміли відповісти після двох поразок, однак "Піттсбург" все ще веде в серії 2:1.

Нешвілл — Піттсбург 5:1 (0:1, 3:0, 2:0)

Шайби: 02:46 Гюнтцель — 13 (Коул, Кросбі) — 0:1, 25:51 Йосі — 6 (Ярнкрок, Екхольм — більш) — 1:1, 26:33 Гудро — 2 (Уотсон, Йосі) — 2:1, 39:37 Ніл — 6 (Арвідссон, Йосі) — 3:1, 44:54 Сміт— 1 — 4:1, 53:10 Екхольм — 1 (Ярнкрок, Сіссонс — більш) — 5:1

Воротарі: Рінне — Мюррей

Рахунок у серії - 1:2