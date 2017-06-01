"Піттсбург Пінгвінз" здобули другу перемогу у фінальній серії Кубка Стенлі

Відбувся другий матч фінальної серії Кубка Стенлі. «Піттсбург Пінгвінз» вдруге вдома обіграли «Хижаків» з «Нешвілла», повідомляє офіційний сайт НХЛ.

Центрфорвард господарів Джейк Гюнтцель зробив дубль і обійшов Бреда Маршана (2011) і Джеремі Реніка (1990) за кількістю голів серед новачків у плей-офф. Більше в 1981 році забивав тільки Діно Сіссареллі (14). На рахунку Гюнтцеля зараз 12 шайб. Його одноклубник Євгеній Малкін з 26 очками (9+17) в 21 матчі є кращим бомбардиром нинішнього розіграшу Кубка Стенлі.

"Піттсбург" - "Нешвілл" - 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

0:1 Аберг (Арвідссон, Фішер), 12:57, 1:1 Гюнтцель (Ширі, Куніц), 16:36, 2:1 Гюнтцель (Раст, Хейнсі), 40:10, 3:1 Вілсон (Кессел, Каллен), 43:13, 4:1 Малкін (Куніц, Коул), 43:28

Рахунок у серії — 2:0