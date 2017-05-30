"Піттсбург Пінгвінз" здобули драматичну перемогу у першій фінальній грі Кубка Стенлі над "Нешвіллом"

У ніч на вівторок в Національній хокейній лізі відбувся перший фінальний поєдинок Кубка Стенлі між "Піттсбургом" і "Нешвіллом". Хокеїсти "Піттсбурга" на своєму майданчику виграли - 5:3 - і повели в серії до чотирьох перемог, повідомляє офіційний сайт турніру.

Перший період залишився за господарями, які грамотно скористалися помилками "Нешвілла" і закинули три шайби. "Хижаки" при цьому теж забили, але рефері після перегляду скасували шайбу через офсайд при вході в зону.

Друга 20-хвилинка, навпаки, залишилася за "Хижаками". "Піттсбург" за весь період не завдав жодного кидка. Гості домінували і створювали моменти, але змогли закинути лише одну шайбу, граючи в більшості.

У третьому періоді ситуація не змінилася. Знову атакував "Нешвілл", але рахунок був на користь "Піттсбурга". Правда, у підсумку Колтон Сіссонс все ж зробив результат 3:2, забивши в більшості. А незабаром гостям вдалося зрівняти рахунок.

Лише після цього "Пінгвіни" знову забили! Перший кидок за 37 хвилин - і рахунок 4:3. Відмінний удар вийшов у Джейка Гентцеля. Закінчилося все голом у порожні ворота після заміни голкіпера.

Перемога "Пінгвінів" 5:3, які за весь матч завдали 12 кидків і все одно виграли.

"Піттсбург" - "Нешвілл" - 5:3 (3:0, 0:1, 2:2)

Шайби: 15:32 Малкін — 8 (Дейлі, Кросбі — більш) — 1:0, 16:37 Ширі — 1 (Кунітц, Кросбі) — 2:0, 19:43 Боніно — 3 (Дюмолін) — 3:0, 28:21 Елліс — 5 (Саббен, Фішер — більш) — 3:1, 50:06 Сіссонс — 6 (Йосі, Ярнкрок — більш) — 3:2, 53:29 Гудро — 1 (Уотсон, Фішер) — 3:3, 56:43 Гентцель — 10 (Каллен, Шультц) — 4:3, 58:58 Боніно — 4 (Кунітц) — 5:3

Воротарі: Мюррей — Рінне

Рахунок у серії - 1:0