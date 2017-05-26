Четвертий клуб Української хокейної ліги з шести оголосив про вихід з ліги

Хокейний клуб "Білий Барс" із Білої Церкви не буде виступати в чемпіонаті УХЛ сезону 2017/18, повідомляє офіційний сайт клубу.

"Виходячи з поточних обставин і, враховуючи наші можливості і бажання розвивати український хокей, а також відповідаючи нормам регламенту, хокейний клуб «Білий Барс» заявляє, що наша основна команда в наступному сезоні зосередить свої зусилля на виступі в чемпіонаті Юніорської хокейної ліги України (ЮХЛ U20)", - йдеться в заяві клубу.

"Білий Барс" став четвертим клубом, який покинув турнір. Раніше УХЛ вже покинули київський "Дженералз", харківський "Витязь" і "Кривбас" з Кривого Рогу.

Всього, в сезоні 2016/17 в УХЛ виступали 6 команд.