Четвертий клуб Української хокейної ліги з шести оголосив про вихід з ліги
15:12, 26 травня 2017Хокей
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"Білий Барс" зосередиться на виступах в юніорській лізі.
"Білий Барс" став четвертим клубом-відказником УХЛ / hc-bbars.com.ua
Хокейний клуб "Білий Барс" із Білої Церкви не буде виступати в чемпіонаті УХЛ сезону 2017/18, повідомляє офіційний сайт клубу.
"Виходячи з поточних обставин і, враховуючи наші можливості і бажання розвивати український хокей, а також відповідаючи нормам регламенту, хокейний клуб «Білий Барс» заявляє, що наша основна команда в наступному сезоні зосередить свої зусилля на виступі в чемпіонаті Юніорської хокейної ліги України (ЮХЛ U20)", - йдеться в заяві клубу.
"Білий Барс" став четвертим клубом, який покинув турнір. Раніше УХЛ вже покинули київський "Дженералз", харківський "Витязь" і "Кривбас" з Кривого Рогу.
Всього, в сезоні 2016/17 в УХЛ виступали 6 команд.
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