Команда НХЛ "Піттсбург" стала другим фіналістом Кубка Стенлі

Кріс Кунітц забив гол на шостій хвилині другого овертайму, і "Піттсбург Пінгвінз" здобув перемогу з рахунком 3:2 над "Оттава Сенаторз" у вирішальному сьомому матчі фіналу Західної конференції Національної хокейної ліги, повідомляє офіційний сайт ліги.

Гра відбулася в Піттсбурзі на стадіоні PPG Paints Arena в ніч на п'ятницю.

"Неважливо, хто забив, - сказав Кунітц. - Ми раді, що матч завершився, що ми виграли і будемо знову боротися за Кубок Стенлі. Щоб забити гол, всі повинні потрудитися". Це була друга шайба Кунітца у матчі. Він не забивав з 16 лютого, протягом 35 ігор.

Чинний володар Кубка Стенлі зустрінеться у фіналі сезону 2016/17 з "Нешвілл Предаторз". Перший матч серії пройде в Піттсбурзі в ніч на вівторок за київським часом.