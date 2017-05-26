Третій український хокейний клуб відмовився від участі в чемпіонаті сезону 2017/18

Хокейний клуб «Кривбас» не буде брати участь у наступному сезоні УХЛ 2017/2018, повідомляється на офіційному сайті команди.

Рішення про це було прийнято на зборах керівництва ХК «Кривбас».

"На рішення керівництва вплинула відсутність зацікавленості з боку адміністрації Кривого Рогу та місцевих інвесторів, з якими велися тривалі переговори по збереженню і розвитку клубу та хокею в регіоні в цілому", - йдеться в заяві.

Також у повідомленні на клубному сайті зазначається, що на даний момент клуб не має заборгованості ані перед гравцями, ані перед постачальниками і партнерами.

Як повідомляв УНІАН, напередодні стало відомо про те, що київський "Дженералз" припиняє виступи в УХЛ.

Також не буде виступати у новому сезоні УХЛ харківський "Витязь".

Таким чином, список учасників нового сезону скоротився до трьох клубів - "Донбас", "Білий Барс" і "Кременчуг". За інформацією Sport Arena, частково компенсувати відтік учасників УХЛ може клуб з Дніпра, створення якого очікується найближчим часом.