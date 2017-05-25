Єдиний київський хокейний клуб не буде брати участь в УХЛ у наступному сезоні

Керівництво столичного ХК "Дженералз" не розглядає участь клубу в майбутньому сезоні Української хокейної ліги, говориться в офіційному зверненні керівництва клубу.

"У зв'язку з тим, що ані керівництво міста, ані керівництво профільного міністерства не зацікавлені в розвитку спорту і, зокрема, хокею в столиці України.керівництво ХК «Дженералз» не розглядає участь клубу в майбутньому сезоні Української хокейної ліги", - наголошується в заяві.

У клубі нагадують, що "Дженералз" в останні два сезони залишався єдиним діючим професійним хокейним клубом в Києві. Не дивлячись на невелику, за мірками інших команд, історію клубу Генерали встигли завоювати бронзові медалі (сезон 2014-2015 рр..), а в сезоні 2015-2016 стали віце-чемпіонами України.

"Відсутність елементарної зацікавленості у розвитку хокею, не кажучи вже про комплексну стратегію, у чиновницького апарату КМДА та керівництва міністерства спорту, негативно позначається на функціонуванні не тільки нашого клубу, але й всієї системи столичного хокею", - підкреслили автори заяви.

Як повідомляв УНІАН, у чемпіонаті Української хокейної ліги 2016/17 брали участь шість команд,

"Дженералз" грав у півфіналі плей-офф.