Україна в наступному сезоні може прийняти хокейний турнір Euro Ice Hockey Challenge

Офіційний сайт Euro Ice Hockey Challenge опублікував попередній розклад турнірів національних збірних на сезон-2017/2018.

На даний момент Україна у календарі значиться можливим організатором лютневого турніру, в якому крім нашої національної збірної можуть зіграти ще дві команди з Дивізіону 1B чемпіонату світу - Хорватія і Румунія.

Читайте такожОдеса прийме юніорський чемпіонат світу з хокею в 2018 роціПоки перед квітневим чемпіонатом світу-2018 в Дивізіоні 1B, який прийме литовський Каунас, в плані підготовки збірної України значиться лише один турнір. За інформацією Xsport.ua, наша команда може зіграти і у грудневу міжнародну паузу.

Остаточний розклад турнірів Euro Ice Hockey Challenge, як і їх країни-організатори, стануть відомі вже влітку.

Нагадаємо, що в сезоні 2016/2017 збірна України крім домашнього чемпіонату світу у Дивізіоні 1A також виступила на двох турнірах Euro Ice Hockey Challenge у польських містах Гданськ і Катовіце.

Після вильоту з Дивізіону 1A національна збірна України зберегла за собою 22-е місце в рейтингу Міжнародної федерації хокею (IIHF).