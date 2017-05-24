Команда НХЛ "Оттава Сенаторз" зрівняла рахунок у півфіналі Кубка Стенлі з "Піттсбург Пінгвінз"

Воротар Крейг Андерсон відбив 45 кидків і допоміг "Оттава Сенаторз" продовжити серію, здобувши перемогу з рахунком 2:1 над "Піттсбург Пінгвінз" у шостому матчі фіналу Східної конференції, який відбувся в Оттаві на арені Canadian Tire Centre у вівторок, повідомляє офіційний сайт ліги.

Євген Малкін відкрив рахунок на п'ятій хвилині другого періоду. До цього, захисник "Піттсбурга" Тревор Дейлі заштовхав шайбу у ворота на четвертій хвилині другого періоду під час боротьби біля воріт. "Оттава" опротестувала гол, вказуючи на неправильну атаку воротаря, і взяття воріт було скасовано.

Після голу Малкіна "Оттаві" вдалося перервати невдалу серію розіграшів більшості. На 12-й хвилині другого періоду Рон Хейнсі був вилучений за неправильну атаку суперника, а за 36 секунд за ним пішов Іен Коул. Він небезпечно зіграв високопіднятою ключкою. "Піттсбург" залишився втрьох проти п'ятьох, і Боббі Райан зрівняв рахунок на 14-й хвилині. До цього моменту "Сенаторз" 29 раз грали в більшості і не змогли жодного разу його реалізувати.

Майк Хоффман забив гол на другій хвилині третього періоду і вивів "Оттаву" вперед - 2:1.

Команди здобули по три перемоги в цьому раунді. Вирішальний сьомий матч пройде в Піттсбурзі в четвер. Переможець сьомого матчу виходить у фінал Кубка Стенлі, який розпочнеться в понеділок. Там він зустрінеться з "Нешвілл Предаторз".