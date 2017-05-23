Команда НХЛ "Нешвілл Предаторз" вперше в історії вийшла у фінал Кубка Стенлі

"Нешвілл Предаторз" вперше вийшов у фінал Кубка Стенлі, обігравши з рахунком 6:3 "Анахайм Дакс" у шостому матчі фіналу Західної конференції (півфінал плей-офф Ліги), який відбувся в ніч на вівторок за київським часом у Нешвіллі, повідомляє офіційний сайт ліги.

У складі переможців Колтон Сіссонс оформив свій перший хет-трик у плей-офф, а Пекка Рінне відбив 38 кидків.

Рахунок у грі відкрив нападник "Нешвілла" Остін Уостон на другій хвилині першого періоду. Сіссонс збільшив перевагу "Предаторз" на дев'ятій хвилині, отримавши пас від Понтуса Оберга - 2:0.

На п'ятій хвилині другого періоду Ондржей Каші скоротив відставання - 1:2.

Сиссонс відновив розрив у дві шайби, успішно зігравши на добиванні на третій хвилині останнього періоду - 1:3. На п'ятій хвилині того ж періоду Кріс Вагнер закинув другу шайбу "Дакс" - 2:3. Захисник "Дакс" Кем Фаулер зрівняв рахунок на дев'ятій хвилині останньої двадцятихвилинки - 3:3. Корі Перрі в цей момент загороджував Рінне. "Предаторз" подали протест, вважаючи, що Перрі неправильно атакував воротаря, але після перегляду повтору на відео судді залишили своє рішення в силі.Сіссонс вивів господарів вперед (4:3) за шість хвилин до закінчення третього періоду кидком у дотик з лівого кола вкидання. Пас йому віддав Калле Ярнкрок. Це був третій гол Сіссонса.

Коли "Анахайм" замінив воротаря на шостого польового гравця, Філіп Форсберг вразив порожні ворота - 5:3. Він встановив клубний рекорд по закинутих шайб в одному розіграші Кубка Стенлі - вісім. А потім Уотсон забив ще один гол, також скориставшись тим, що у воротах "Анахайма" нікого не було - 6:3.

"Предаторз" виграли серію з рахунком 4-2 і тепер зустрінуться у фіналі або з "Оттава Сенаторз", або з "Піттсбург Пінгвінз" ("Піттсбург" веде в серії - 3-2). Перший матч фіналу Кубка Стенлі пройде 29 травня.