Збірна України з хокею зберегла 22-е місце в світовому рейтингу

Міжнародна федерація хокею оубликовала новий рейтинг національних збірних за підсумками сезону 2016/17, повідомляється на офіційному сайті IIHF.

У новому рейтингу збірна України зберегла 22-е місце (1925 очок), що відповідає її виступу в нинішньому чемпіонаті світу.

Збірна України замкнула 6-ку команд другого за значимістю Дивізіону 1А ЧС, турнір якого проводився в Києві.З урахуванням того, що в Топ-дивізіоні виступають 16 команд, 22-е місце як раз відповідає підсумковому розташуванню команд в нинішньому сезоні ЧС.

Цікаво, що новий чемпіон світу збірна Швеції посіла лише 3-е місце в рейтингу, піднявшись на дві сходинки - з п'ятого місця, 3080 очок. Шведи потіснили команди Фінляндії (4, 3060) і США (5, 2980) - кожну на одну сходинку. Шістку найсильніших, як і раніше, замикає збірна Чехії (2900).

Двома найсильнішими командами світу, як і раніше, залишаються срібний призер нинішнього ЧС-2017 збірна Канади (3225) та бронзовий призер ЧС - команда Росії (3105).

Як повідомляв УНІАН, напередодні в німецькому Кельні завершився чемпіонат світу з хокею-2017, де у фіналі збірна Швеції переграла команду Канади в серії буллітів - 1:1 (2:0).