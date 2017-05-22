Команда НХЛ "Піттсбург" розгромила "Оттаву" в черговому матчі Кубка Стенлі

У ніч на понеділок у Національній хокейній лізі відбувся лише один матч, де в півфінальній серії Кубка Стенлі (фінал Конференції) "Піттсбург Пінгвінз" обіграв "Оттаву Сенаторз" з великим рахунком, повідомляє офіційний сайт ліги.

Чотири голи в першому періоді допомогли "Пінгвінз" з рахунком 7:0 обіграти "Оттаву Сенаторз" в матчі, який пройшов на PPG Paints Arena.

На дев'ятій хвилині першого періоду Оллі Маатта забив у другій грі поспіль і відкрив рахунок. Менш ніж за чотири хвилини Сідні Кросбі закинув шайбу в більшості у третій зустрічі поспіль і подвоїв перевагу своєї команди. Брайан Раст, який пропустив дві попередні гри через травми верхньої частини тіла, довів рахунок до 3:0 3:56 до перерви.

Після цього "Сенаторз" замінили Крейга Андерсона на Майка Кондона, який, однак, провів на льоду всього 1:28 і зробив один сейв. Андерсон повернувся на майданчик після рекламної паузи за 2:29 до кінця першого періоду. Тренер "Сенаторз" Гі Буші сказав, що він повідомив Андерсону про його повернення на лід - просто йому була надана перепочинок без використання тайм-ауту.

За 46 секунд після повернення Андерсон пропустив в четвертий раз, коли Скотт Вілсон навмання кинув по воротах з незручної руки і зробив рахунок 4:0.

Кондон повернувся у ворота у другому періоді і відбив 19 кидків з 22. Андерсон відбив 10 кидків з 14.

На другій хвилині другої 20-хвилинки Метт Каллен зробив рахунок 5:0. На першій хвилині третього періоду Філ Кессел реалізував більшість (6:0), а крапку в матчі поставив Тревор Дейлі, який ще раз використовував чисельну перевагу на дев'ятій хвилині (7:0).

Кросбі (1+1) обійшов нападаючого Райана Гецлафа і з 19 очками вийшов на друге місце в списку кращих бомбардирів плей-офф.

"Піттсбург" веде в серії з рахунком 3-2 і знаходиться в одному кроці від другого поспіль виходу у фінал Кубка Стенлі. Наступний матч відбудеться у вівторок в Оттаві.