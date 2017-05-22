Збірна Швеції обіграла Канаду у фіналі чемпіонату світу з хокею

У Кельні (Німеччина) завершився фінальний матч чемпіонату світу з хокею, в якому збірна Швеції переграла команду Канади, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася в серії буллітів - 2:1.

В основний час суперники обмінялися голами у другому і третьому періодах. У самій кінцівці другого, за 21 секунду до сирени на перерву, Віктор Хедман відзначився в меншості. Гравцеві вдався кидок, після якого шайба кілька разів підскочила на льоду, дезорієнтувавши воротаря і залетівши у ворота. А на початку третього періоду, на 42-й хвилині, Райан О'Райлі зрівняв рахунок, завершивши комбінація за участю Мітча Варнера і Нейта Маккінона.

В овертаймі команди зіграли повний період - 20 хвилин - але також голів не забили.

А в серії буллітів більш вдалими виявилися шведи, у складі яких відзначилися Ніколас Бекстрем і Екман Ларссон. Канадці жодного булліта не реалізували.

У матчі за бронзові медалі збірна Росії обіграла команду Фінляндії в основний час з рахунком 5:3.