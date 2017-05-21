"Нешвілл" вийшов вперед у серії з "Анахаймом" у півфіналі Кубка Стенлі

У ніч на неділю в Національній хокейній лізі "Нешвилл Предаторз" у гостях обіграли "Анахайм Дакс" в п'ятому матчі фіналу Західної конференції з рахунком 3:1 і повели в серії - 3-2, повідомляє офіційний сайт ліги.

Новачок Понтус Оберг закинув свою першу шайбу в плей-офф на 12-й хвилині третього періоду і вивів "Предаторз" вперед - 2:1. Остін Уотсон вразив порожні ворота за 48 секунд до закінчення третього періоду.

Оберг опинився в першій трійці з Філіпом Форсбергом і Колтоном Сиссонсом у зв'язку з тим, що "Нешвілл" через травми втратив одразу двох провідних центрфорвардів - Райана Джохансена і Майка Фішера. Вони отримали пошкодження в попередньому матчі. Джохансену вже зробили операцію на стегні лівої ноги, і він вибув до кінця сезону.

Голкіпер "Анахайма" Джон Гібсон отримав травму нижньої частини тіла в першому періоді. Починаючи з другого, у воротах грав Джонатан Берньє, який парирував 16 кидків з 18.

Команди грають до чотирьох перемог, і шостий поєдинок відбудеться в понеділок у Нешвіллі