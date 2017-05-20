Збірна Швеції зіграє у фіналі чемпіонату світу з хокею зі збірною Канади
23:12, 20 травня 2017Хокей
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У півфіналі "Тре крунур" впевнено обіграли фінську збірну з рахунком 4:1.
Швеція - Фінляндія - 4:1 / Reuters
Збірна Швеції здобула впевнену перемогу над командою Фінляндії в півфіналі чемпіонату світу з хокею 2017 року. Зустріч, що проходила на «Ланксесс-Арені» в Кельні, завершилася з рахунком 4:1.
Александер Едлер вивів шведів вперед наприкінці другої хвилини гри, але незабаром фіни відігралися завдяки голу Йоонаса Кемппайнена. У другій двадцятихвилинці збірна Швеції двічі реалізувала більшість. Точні кидки вдалися Джону Клингбергу і Вільяму Нюландеру. У завершальній третині Юакім Нордстрем встановив остаточний результат.
У фіналі світової першості шведи поборються за золото зі збірною Канади. Фінляндія зіграє з командою Росії у матчі за третє місце.
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