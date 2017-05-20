Збірна Канади побила росіян у півфіналі чемпіонату світу з хокею і вийшла у фінал

На чемпіонаті світу з хокею, який підходить до завершення в німецькому Кельні, відбувся перший півфінальний матч.

Збірна Канади обіграла росіян з рахунком 4:2, повідомляє офіційний сайт турніру.

Перший період пройшов в рівній боротьбі, незважаючи на те, що у канадської збірної було два вилучення. Стартова 20-хвилинка завершилася з рахунком 0:0.

У другому періоді російська збірна значно додала в активності і притиснула канадську збірну до її воріт. На 29-й хвилині росіяни скористалися позиційною помилкою суперника і відкрили рахунок (гол Кузнєцова). На 35-й росіяни розвинули перевагу, розігравши комбінацію в один дотик (шайба на рахунку Гусєва).

Збірна Канади в перерві зробила роботу над помилками: вже на 17-й секунді третього періоду шайбу закинув Шайфлі - 1:2. На 56-й і 57-й хвилинах росіяни отримали ще два болісних удари - голи Маккіннона і О'Райллі відправили росіян у важкий нокаут, а Кутюр'є за хвилину до фінальної сирени поставив фінальну крапку.

Перемога канадської збірної - 4:2.

Сьогодні ввечері у другому півфінальному поєдинку зіграють Фінляндія і Швеція.