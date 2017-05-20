"Піттсбург Пінгвінз" зрівняв рахунок у півфінальній серії Кубка Стенлі з "Оттавою"

«Піттсбург Пінгвінз» переміг «Оттаву Сенаторз» в четвертому матчі фіналу плей-офф Східної конференції Національної хокейної ліги. Зустріч відбулася на арені «Канадієн Тайр-центр» в Оттаві і завершилася з рахунком 3:2 на користь гостей. Про це повідомляє офіційний сайт НХЛ.

У складі «Піттсбурга» відзначилися Оллі Маатта (20-я хвилина), Сідні Кросбі (28) і Брайан Дюмолін (32). За «Оттаву» голи забили Кларк Макартур (39) і Том Пайатт (55).

2:2 у серії, яка повертається на арену "Пінгвінів".

Оттава — Піттсбург 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Шайби: 19:14 Маатта — 1 (Кросбі, Гентцель) — 0:1, 27:41 Кросбі — 6 (Гентцель, Кессел — більш) — 0:2, 31:30 Дюмолін — 1 (Коул, Вілсон) — 0:3, 38:22 Макартур — 3 (Райан) — 1:3, 54:59 Пайатт — 2 (Хоффман, Карлссон) — 2:3

Воротарі: Андерсон — Мюррей

Рахунок у серії 2:2