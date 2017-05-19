Одеса прийме юніорський чемпіонат світу з хокею в 2018 році

На конгресі Міжнародної федерації хокею з шайбою (IIHF) в Кельні було визначено місце проведення чемпіонату світу серед юніорів у дивізіоні 1B.

Як повідомив президент Федерації хокею України Анатолій Брезвін, у голосуванні перемогла Одеса. Таким чином головною ареною змагання стане одеський Палац спорту, повідомляє офіційний сайт Федерації хокею України.

Одеса вперше обрана місцем проведення офіційного змагання з хокею з шайбою. Раніше в Україні чемпіонати світу проводилися в Києві, Донецьку та Броварах.