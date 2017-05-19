Чемпіонат світу з хокею за участю збірної України прийматиме Литва

Свій наступний чемпіонат світу збірна України з хокею проведе в Литві.

Як повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації хокею, чемпіонат світу у дивізіоні 1В до 2018 року відбудеться в литовському місті Каунас.

Нагадаємо, збірна України у квітні цього року посіла останнє місце на чемпіонаті світу в дивізіоні 1А, матчі якого приймав Київ. Не зумівши закріпитися в другому за силою дивізіоні, команда Олександра Савицького повернулася у дивізіон 1В, де виступала в 2016 році.

Сьогодні на щорічному конгресі ІІХФ, який проходить у Кельні, було прийнято рішення довірити проведення чемпіонату світу у дивізіоні 1В Литві і місту Каунас. Матчі турніру пройдуть на 13-тисячній "Жальгіріс Арені".

Суперниками збірної України в боротьбі за єдину путівку в дивізіон 1А будуть збірні Японії, Литви, Естонії, Хорватії та Румунії.

Матчі турніру будуть зіграні 22-28 квітня наступного року.

Раніше президент Федерації хокею України Анатолій Брезвін заявив, що Україна не подавала заявку на проведення турніру у дивізіоні 1В.

Також стало відомо, що чемпіонат світу в дивізіоні 1А прийме столиця Угорщини — Будапешт. За дві путівки в еліту світового хокею поборються Італія, Словенія, Казахстан, Угорщина, Польща і Великобританія.