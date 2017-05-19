"Анахайм" в овертаймі обіграв "Нешвілл" і зрівняв рахунок у серії півфіналу Кубка Стенлі

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі відбулася одна зустріч в рамках фінальної серії Західної конференції. «Анахайм» в овертаймі обіграв «Нешвілл» - поєдинок завершився з рахунком 3:2 на користь "Качок", повідомляє офіційний сайт НХЛ.

Лівий крайній «Хижаків» Філіп Форсберг - перший гравець в історії клубу, який забиває голи в чотирьох кубкових іграх поспіль. У першому періоді «Анахайм» дозволив "Нешвіллу" тільки два рази кинути по воротах Джона Гібсона, встановивши клубний рекорд за цим показником для одного періоду матчу плей-офф. "Нешвілл" вперше в цьому розіграші Кубка Стенлі програв вдома.

"Нешвілл" - "Анахайм" - 2:3 ВІД (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)

Шайби: 0:1 Ракелл (Фаулер, 11:30, 0:2 Річі (Томпсон, Ватанен), 30:22, 1:2 Суббан (Уілсон, Арвідссон), 53:33, 2:2 Форсберг (Арвідссон, Ніл), 59:25, 2:3 Перрі, 70:25

Рахунок у серії - 2:2