Канада, Росія, Швеція і Фінляндія вийшли в півфінал ЧС з хокею

У Парижі і Кельні завершилися матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу з хокею, в яких переможцями стали збірні Росії, Канади, Фінляндії та Швеції, повідомляє офіційний сайт турніру.

Самим непередбачуваним був матч збірних Росії і Чехії, який відбувся вдень у Парижі. Росіяни грамотно побудували гру, постійно пресингуючи суперника і реалізувавши три своїх моменти - 3:0. Голи забили Дмитро Орлов, Микита Кучеров і Артемій Панарін.

А ось в паралельнму матчі, що проходив в Кельні переможець Групи А збірна США несподівано програла команді Фінляндії, яка виглядала зовсім непереконливо на груповому етапі - 0:2.

У вечірніх матчах в Кельні збірна Канади насилу обіграла господарів турніру збірної Німеччини - 2:1, а в Парижі збірна Швеції без проблем розібралася з командою Швейцарії - 3:1.

У півфіналах, які відбудуться в суботу, 20 травня, у скандинавському дербі зійдуться Швеція і Фінляндія, а центральним матчем дня стане класичне хокейне протистояння Росія - Канада.

Фінал та матчі за бронзові медалі відбудуться в неділю, 21 травня.