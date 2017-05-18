"Оттава" вийшла вперед у півфінальній серії Кубка Стенлі проти "Піттсбург Пінгвінз"

«Оттава Сенаторз» здобули переконливу перемогу над «Піттсбург Пінгвінз» в третьому матчі фінальної серії плей-офф Східної конференції НХЛ. Зустріч відбулася на арені «Канадієн Тайр-центр» в Оттаві і завершилася з рахунком 5:1 на користь господарів, повідомляє офіційний сайт ліги.

У складі «Оттави» по одній шайбі закинули Майк Хоффман (1-я хвилина), Марк Мето (11), Дерек Брассар (13), Зак Сміт (13) і Кайл Терріс (39). Гол престижу за «Піттсбург» забив Сідні Кросбі (47).

Оттава – Піттсбург– 5:1 (4:0, 1:0, 0:1)

Шайби: 1:0 – Хоффман (Берроуз, Терріс), 2:0 – Мето (Брассар, Райан), 3:0 – Брассар (Макартур, Райан), 4:0 – Сміт (Карлссон, Мето), 5:0 - Терріс (Клаессон, Хоффман), 5:1 – Кросбі (Штрайт, Кессел)

Рахунок в серії: 2-1