Після драматичної розв'язки в Кельні стали відомі всі чвертьфіналісти чемпіонату світу з хокею

У вівторок в Парижі і Кельні відбулися шість поєдинків, які закривали програму групового раунду чемпіонату світу.

Як повідомляв УНІАН, збірна США обіграла росіян - 5:3 і завоювала перше місце в групі А. У російської збірної, яка програла вперше на турнірі, друга позиція.

Третє місце - за збірною Швеції, яка здолала словаків з рахунком 4:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

У матчі за четверте місце господарі турніру німці зійшлися в Кельні зі збірною Латвії, яку влаштовувала перемога з будь-яким рахунком.

Перший період завершився без голів - 0:0. У другому ігровому відрізку німці повели в рахунку - 2:0 і лише під кінець періоду пропустили одну шайбу. У третьому періоді Латвія зробила потужний камбек, і до 59-ї хвилини вигравала - 3:2.

Німці зняли воротаря і за 33 секунди до закінчення основного часу зрівняли рахунок - 3:3 - завдяки голу Шютца!

Дуже драматичною вийшла і серія буллітів. Три спроби латвійці не реалізували, бундестім також не зміг забити у перших двох випадках. Все вирішив останній кидок - Фредерік Тіффельс пробив воротаря латвійської збірної і приніс перемогу команді Німеччини у надважкій грі (4:3). А з нею і путівку у чвертьфінал.

Група А. Підсумкова таблиця:

1. США - 18 очок, 2. Росія - 17, 3. Швеція - 16, 4. Німеччина - 11, 5. Латвія - 10, 6. Данія - 7, 7. Словаччина - 4, 8. Італія -1

У групі В збірна Канади здобула шосту перемогу в семи зустрічах - на цей раз були обіграні фіни. Рахунок поєдинку - 5:2 на користь "Кленових листків". У Канади - підсумкове перше місце.

У битві за другу позицію збірна Швейцарії несподівано переграла чеську збірну - 3:1. Чехи в результаті залишилися третіми. У збірної Фінляндії - рятівне четверте місце.

Збірна Білорусі здобула другу перемогу на турнірі у грі зі збірною Норвегії - 4:3, вирішивши завдання залишитися в еліті.

У підсумку в нижчий дивізіон опустилися команда Словенії (з групи В) та збірна Італії (з групи А).

Група В. Підсумкова таблиця:

1. Канада - 19 очок, 2. Швейцарія - 15, 3. Чехія - 13, 4. Фінляндія - 11, 5. Франція - 10, 6. Норвегія - 8, 7. Білорусь - 7, 8. Словенія - 1

Таким чином, стали відомі всі чвертьфінальні пари чемпіонату світу. Матчі відбудуться 18 травня.

ЧС-2017, 1/4 фіналу

Кельн

США — Фінляндія

Канада — Німеччина

Париж

Росія — Чехія

Швейцарія — Швеція