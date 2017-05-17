Після драматичної розв'язки в Кельні стали відомі всі чвертьфіналісти чемпіонату світу з хокею
На першості планети у вівторок пізно ввечері завершився груповий турнір.
У вівторок в Парижі і Кельні відбулися шість поєдинків, які закривали програму групового раунду чемпіонату світу.
Як повідомляв УНІАН, збірна США обіграла росіян - 5:3 і завоювала перше місце в групі А. У російської збірної, яка програла вперше на турнірі, друга позиція.
Третє місце - за збірною Швеції, яка здолала словаків з рахунком 4:2, повідомляє офіційний сайт змагань.
У матчі за четверте місце господарі турніру німці зійшлися в Кельні зі збірною Латвії, яку влаштовувала перемога з будь-яким рахунком.
Перший період завершився без голів - 0:0. У другому ігровому відрізку німці повели в рахунку - 2:0 і лише під кінець періоду пропустили одну шайбу. У третьому періоді Латвія зробила потужний камбек, і до 59-ї хвилини вигравала - 3:2.
Німці зняли воротаря і за 33 секунди до закінчення основного часу зрівняли рахунок - 3:3 - завдяки голу Шютца!
Дуже драматичною вийшла і серія буллітів. Три спроби латвійці не реалізували, бундестім також не зміг забити у перших двох випадках. Все вирішив останній кидок - Фредерік Тіффельс пробив воротаря латвійської збірної і приніс перемогу команді Німеччини у надважкій грі (4:3). А з нею і путівку у чвертьфінал.
Група А. Підсумкова таблиця:
1. США - 18 очок, 2. Росія - 17, 3. Швеція - 16, 4. Німеччина - 11, 5. Латвія - 10, 6. Данія - 7, 7. Словаччина - 4, 8. Італія -1
У групі В збірна Канади здобула шосту перемогу в семи зустрічах - на цей раз були обіграні фіни. Рахунок поєдинку - 5:2 на користь "Кленових листків". У Канади - підсумкове перше місце.
У битві за другу позицію збірна Швейцарії несподівано переграла чеську збірну - 3:1. Чехи в результаті залишилися третіми. У збірної Фінляндії - рятівне четверте місце.
Збірна Білорусі здобула другу перемогу на турнірі у грі зі збірною Норвегії - 4:3, вирішивши завдання залишитися в еліті.
У підсумку в нижчий дивізіон опустилися команда Словенії (з групи В) та збірна Італії (з групи А).
Група В. Підсумкова таблиця:
1. Канада - 19 очок, 2. Швейцарія - 15, 3. Чехія - 13, 4. Фінляндія - 11, 5. Франція - 10, 6. Норвегія - 8, 7. Білорусь - 7, 8. Словенія - 1
Таким чином, стали відомі всі чвертьфінальні пари чемпіонату світу. Матчі відбудуться 18 травня.
ЧС-2017, 1/4 фіналу
Кельн
США — Фінляндія
Канада — Німеччина
Париж
Росія — Чехія
Швейцарія — Швеція