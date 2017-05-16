Збірна США з хокею обіграла росіян на чемпіонаті світу і посіла перше місце в групі

Збірна США з хокею в Кельні здобула перемогу над росіянами з рахунком 5:3 і посіла перше місце в групі А чемпіонату світу з хокею, повідомляє офіційний сайт змагань.

Зустріч збірних Росії і США в останньому турі групового турніру повинна була дати відповідь, хто з цих збірних фінішує на першій сходинці у групі. При цьому поразка американців в основний час взагалі автоматично відправляла їх на третю сходинку групи.

Команда США почала дуже потужно, але не зуміла скористатися чисельною перевагою на старті зустрічі — надійно в рамці воріт росіян грав Василевський. Зате Росія повела в рахунку зі свого першого моменту в матчі. Нікіта Гусєв реалізував вихід один на один з Ховардом — 1:0.

На початку другого періоду США, нарешті, розмочили Василевського в більшості. Кевін Хейес розстріляв порожній кут. Однак незабаром Антон Бєлов знову вивів росіян вперед - 2:1.

Пішла відкрита гра, в якій Росія могла добивати суперника, але Сергій Плотніков не влучив у ворота з п'ятачка, зате максимум з моменту вичавив Ділан Ларкін — 2:2.

В середині періоду вилученням у збірної США скористався Гусєв, який зробив дубль. 3:2. Проти такого сценарію розвитку подій був Хейес, який також оформив дубль і в третій раз в матчі дозволив США відігратися — 3:3.

У третьому періоді у збірної США налагодилася реалізація, і розмашиста комбінація за участю Джека Айхеля, Джонні Гудро і Андерса Лі закінчилася черговим голом — 3:4.

В кінцівці матчу Олег Знарок замінив Андрія Василевського шостим польовим гравцем, але зрівняти рахунок не вийшло. А американці закинули п'яту шайбу у порожні ворота зусиллями Брока Нельсона - 3:5.

США перемагають Росію в основний час і посідають перше місце в групі А. Ще одним учасником плей-офф у цій групі стала Швеція. Володар четвертої путівки у чвертьфінал від цієї групи визначиться сьогодні пізно ввечері в поєдинку Латвія — Німеччина.

Росія — США 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)

Шайби: 12:29 Гусєв (Киселевич) — 1:0; 21:00 Хейес (Нельсон, Келлер — більш.) — 1:1; 27:33 Бєлов (Плотніков, Андронов) — 2:1; 32:18 Ларкін (Нельсон) — 2:2; 36:15 Гусєв (Шипачьов, Дадонов — більш.) — 3:2; 37:43 Хейес (Гудро, Бьюгстад) — 3:3; 52:57 (Гудро, Айхель — більш.) — 3:4; 59:38 Нельсон (Ларкін — п. в.) — 3:5

Воротарі: Василевський — Ховард

Штраф: 16 - 8