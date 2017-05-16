"Піттсбург" обіграв "Оттаву" у другому матчі півфінальної серії Кубка Стенлі

У ніч на вівторок в Національній хокейній лізі відбувся лише один матч, де в півфінальній серії Кубка Стенлі "Пітсбург Пінгвінз" обіграв "Оттаву Сенаторз", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 1:0.

Філ Кессел завдав лише один кидок по воротах, але його виявилося достатньо. Він забив гол за 6:55 до закінчення третього періоду і допоміг "Пінгвінз" виграти з мінімальною перевагою.

Кессел отримав пас від Євгена Малкіна і кинув по воротах. Шайбу прийняв на себе Жан-Габріель Пажо, але вона відскочила до Кессела і він повторним кидком відправив її в сітку. Кессел не забивав в трьох останніх іграх.

Таким чином, рахунок у серії став 1:1.

Матч №3 відбудеться в Оттаві на арені Canadian Tire Centre в ніч на четвер.

Піттсбург — Оттава 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 53:05 Кессел — 6 (Малкін, Маатта) — 1:0

Воротарі: Флері — Андерсон