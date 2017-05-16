Збірна Канади з хокею гарантувала собі перше місце в груповому турнірі ЧС (результати всіх матчів)

На чемпіонаті світу з хокею, який проходить в Парижі і Кельні, завершився передостанній день групового етапу.

У групі А збірна Росії вийшла на перше місце завдяки впевненій перемозі над латвійцями - 5:0. Посунути росіян з верхівки зможуть тільки американці - очна зустріч команд відбудеться у вівторок.

Більш драматичним виявилося протистояння збірних Данії та Італії. Аж до 57-ї хвилини гри рахунок залишався нічийним 0:0, але шанси "Скуадри Адзурри" хоча б на нічию розтанули в останні три хвилини. На 57-й та 58-й хвилинах шайби Нікласа Хардта та Петера Регіна принесли данцям перемогу - 2:0.

З таким же рахунком, як і росіяни, 5:0, перемогли канадці. Суперниками "Кленових листків" у матчі групи В була команда Норвегії. Дві шайби у складі канадської збірної закинув Колтон Парайко.

Також відбувся матч невдах групи - господарі чемпіонату французи в Парижі зіграли зі словенською збірною. Команда Франції перемогла - 4:1. Хет-триком у складі господарів відзначився Антуан Руссель.

Французи завершили виступ на світовій першості, набравши 10 очок в семи матчах. Збірна Словенії залишає елітний дивізіон, зумівши набрати лише одне очко в семи іграх, повідомляє офіційний сайт змагань.

ЧС-2017, 11-й день

Данія - Італія - 2:0

Канада - Норвегія - 5:0

Росія - Латвія - 5:0

Франція - Словенія - 4:1