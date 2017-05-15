"Анахайм" зрівняв рахунок у серії з "Нешвіллом" в рамках півфіналу Кубка Стенлі

У Національній хокейній лізі напередодні відбулася одна зустріч. У другому матчі фінальної серії плей-офф Західної конференції «Анахайм Дакс» обіграв «Нешвілл Предаторз». Зустріч відбулася на арені «Хонда-центр» в Анахаймі і завершилася з рахунком 5:3 на користь господарів, повідомляє офіційний сайт ліги.

У складі «Анахайма» відзначилися Самі Ватанен (20-я хвилина), Якоб Сільверберг (21), Ондржей Каші (31), Нік Рітчі (38) і Антуан Верметт (60). За «Нешвілл» голи забили Райан Джохансен (5), Джеймс Ніл (9) і Філіп Форсберг (28).

"Анахайм" зрівняв рахунок у серії — 1-1. Третій і четвертий матчі протистояння пройдуть на льоду «Предаторз» 17-го і 19 травня.

Анахайм — Нешвілл - 5:3 (1:2, 3:1, 1:0)

Шайби: 04:18 Джохансен — 3 (Арвідссон, Йосі) — 0:1, 08:32 Ніл — 5 (Джохансен, Екхольм) — 0:2, 19:00 Ватанен — 1 (Гетцлаф, Кеслер — більш) — 1:2, 20:39 Сільверберг — 9 (Ракелл, Фаулер) — 2:2, 27:59 Форсберг — 5 (Арвідссон) — 2:3, 30:41 Каші — 1 (Теодор, Менсон) — 3:3, 37:07 Рітчі — 3 (Гетцлаф, Монтур) — 4:3, 59:16 Верметт — 1 (Гетцлаф, Фаулер) — 5:3

Воротарі: Гібсон — Рінне

Рахунок у серії 1:1