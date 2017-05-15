Збірна Чехії здобула п'яту поспіль перемогу на чемпіонаті світу (результати всіх матчів)

У Парижі і Кельні завершилися матчі чергового ігрового дня чемпіонату світу з хокею, повідомляє офіційний сайт турніру.

Збірна Фінляндії здобула вольову перемогу над командою Швейцарії з рахунком 3:2 в овертаймі. Команда Швейцарії зуміла швидко забезпечити собі перевагу в рахунку: на 11-й хвилині швейцарці вигравали у дві шайби. Фіни зуміли відігратися завдяки голам Юусо Хієтанена і Мікко Рантанена. У додатковий час хокеїсти Суомі вирвали перемогу завдяки шайбі Валттері Фільппули.

Продовжує свою впевнену ходу на турнірі збірна Чехії, яка здобула п'яту перемогу поспіль. На цей раз під гарячу руку чеської збірної потрапили господарі турніру французи. Зустріч завершилася з рахунком 5:2.

У групі А збірна США розгромила словаків - 6:1 - і забезпечила собі участь у чвертьфіналі. Команда Швеції у цій же групі обіграла данців - 4:2.

ЧС-2017, 10-й день

Словаччина - США - 1:6

Франція - Чехія - 2:5

Данія - Швеція - 2:4

Швейцарія - Фінляндія 2:3 ВІД