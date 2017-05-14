"Піттсбург Пінгвінз" поступився у стартовому матчі серії Кубка Стенлі "Оттава Сенаторз"

Напередодні вночі в Національній хокейній лізі відбувся один поєдинок плей-офф, повідомляє офіційний сайт ліги.

«Оттава Сенаторз» на виїзді в овертаймі переграла «Піттсбург Пінгвінз» з рахунком 2:1 у першому матчі фінальної серії Східної конференції.

На 15-й хвилині рахунок відкрив Жан-Габріель Пажо — йому асистував Боббі Райан. «Піттсбург» перевів гру в овертайм на 55-й хвилині — відзначився Євген Малкін після передач Кріса Куниця і Рона Хейнсі.

У додатковий час "Піттсбург", здавалося, перевів гру в зону супротивника, але одна швидка контратака вирішила долю зустрічі. "Сенаторз" запресингували Шультца, що дозволило Боббі Райану втекти у відрив і красиво переграти воротаря - 2:1, "Оттава" досягає перемоги на виїзді.

"Піттсбург" — "Оттава" 1:2 (у першому овертаймі) (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

Шайби: 14:32 Пажо — 8 (Райан) — 0:1, 54:25 Малкін — 6 (Куниць, Хейнсі) — 1:1, у першому овертаймі 04:59 Райан — 5 (Пажо, Стоун) — 1:2

Воротарі: Флері — Андерсон

Рахунок у серії 0:1