Збірна Канади вперше програла на ЧС з хокею, Росія продовжує вигравати

У Парижі і Кельні завершилися матчі чергового ігрового дня Чемпіонату світу з хокею, де головною сенсацією сьогодні стала поразка збірної Канади від команди Швейцарії, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився в овертаймі з рахунком 2:3.

Цікаво, що фаворити ігри й турніру в цілому дуже потужно розпочали матч і до середини першого періоду вигравали з рахунком 2:0. На 5-й хвилині гол забив Райан О'Рейлі, а на 7-й - Мітч Марнер. Мабуть, ці голи настільки розслабили канадців, що надалі вони практично нічого не створили в атаці.

У свою чергу, швейцарці в третьому періоді двічі вразили ворота канадців. На 47-й хвилині відзначився Фабріс Херцог, а на 50-й - Вінсент Праплан.

Вирішальний епізод матчу стався в овертаймі, на 63-й хвилині, коли точний кидок завдав Херцог.

В іншому матчі дня збірна Росії обіграла Словаччину з рахунком 6:0 і залишилася єдиним учасником ЧС, хто досі не зазнав жодної поразки.

ЧС-2017, 9-й день

США - Латвія - 5:3

Фінляндія - Норвегія - 3:2

Росія - Словаччина - 6:0

Білорусь - Словенія - 5:2

Німеччина - Італія - 4:1

Швейцарія - Канада - 3:2 ОТ