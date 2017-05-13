"Нешвілл" виграв в овертаймі у "Анахайма" у першому матчі півфіналу Кубка Стенлі

Джеймс Ніл забив гол на десятій хвилині овертайму і приніс перемогу "Нешвілл Предаторз" у дебютному матчі фіналу Західної конференції (півфіналу Кубка Стенлі) проти "Анахайм Дакс", повідомляє офіційний сайт ліги.

Гра відбулася в п'ятницю в Анахаймі на арені Honda Center і завершилася з рахунком 3:2.

Також по шайбі закинули Філіп Форсберг і Остон Уотсон, Маттіас Екхольм і Райан Джохансен віддали по дві результативні передачі, а голкіпер Пекка Рінне відбив 27 кидків.

У свою чергу, Якоб Сілфверберг і Хампус Ліндхольм забивали голи у складі "Анахайма", який вдруге поспіль програє стартовий матч серії. Це відбулося незважаючи на те, що голкіпер Джон Гібсон встановив особистий рекорд, парирувавши 43 кидка.

В матчах розіграшу Кубка Стенлі цього року "Нешвілл" здобув дев'ять перемог і зазнав дві поразки. Другий поєдинок фіналу конференції відбудеться тут в неділю.

В іншому півфіналі Кубка Стенлі (фіналі Східної конференції) перший матч у протистоянні "Піттсбург Пінгвінз" - "Оттава Сенаторз" відбудеться в ніч на неділю, 14 травня.