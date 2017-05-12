Збірні Чехії та Швеції розгромили суперників у матчах чемпіонату світу з хокею

У Парижі і Кельні завершився черговий ігровий день Чемпіонату світу з хокею, де в матчах 5-го туру розгромні перемоги над своїми суперниками здобули команди Чехії та Швеції, повідомляє офіційний сайт турніру.

Чехія виграла свій матч у команди Словенії з рахунком 5:1. У свою чергу, Швеція розгромила збірну Італії - 8:1.

Чемпіонат світу. 8-й день.

Швеція – Італія– 8:1 (2:0, 1:1, 5:0)

Шайби: 1:0 – 3 Раск (Ліндхольм); 2:0 – 8 Хольм (Брудин, Ст. Нюландер); 2:1 – 23 Моріні (Инсам, Сканделла); 3:1 – 29 Брудин (Хольм); 4:1 – 40 Ліндхольм (Строльман, Ландескуг); 5:1 – 50 Умарк (Едлер, Седерберг); 6:1 – 54 Клингберг (Нордстрем); 7:1 – 56 Ерікссон Ек (Карлссон, Строльман); 8:1 – 58 Эверберг.

Чехія – Словенія– 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Шайби: 1:0 – 2 Ржепик (Червенка, Kovář); 2:0 – 8 Горак (Ворачек, Пастрняк); 3:0 – 11 Горак (Шимек, Гудас); 4:0 – 22 Кемпни (Врана); 4:1 – 44 Верлич (Урбас, Муршак); 5:1 – 47 Червенка (Kovář).

Данія – Німеччина – 3:2 ОТ (2:2, 0:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – 8 Раймер (Зайденберг, Элиц); 0:2 – 9 Мацек (Кагун, Зайденберг); 1:2 – 16 Поульсен (Крістенсен); 2:2 – 16 Сторм (Якобсен, Крістенсен); 3:2 – 61 Регин (Дам, Елерс).

Франція - Білорусь 4:3 Б (1:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)