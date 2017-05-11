Збірні Росії та Канади очолили групи на чемпіонаті світу з хокею після 4-го туру

У Парижі і Кельні відбулися заключні матчі 4-го туру чемпіонату світу з хокею, за підсумками якого лідерами груп стали команди Росії і Канади, повідомляє офіційний сайт турніру.

Росіяни сьогодні виграли у команди Данії (3:0), а збірна Канади обіграла одного з господарів турніру - команду Франції (3:2).

У денний грі в німецькому Кельні росіяни протягом 70 секунд в кінцівці другого періоду закинули три сухих шайби у ворота данців. Відзначилися Богдан Киселевич, Сергій Плотніков та Нікіта Гусєв.

У свою чергу, збірна Канади у вечірньому матчі в Парижі несподівано здобула важку перемогу над французами - 3:2. Більше того, наприкінці 2-го періоду господарі льоду вигравали з рахунком 2:1. У першій 20-хвилинці на гол Райана О'Рейлі відповів точним кидком Олів'є Пані-Малка. А у другому відрізку гри Дам'єн Флері вивів триколірних вперед. Але під завісу періоду Клод Жиру зрівняв рахунок. А вже в заключному третьому періоді Марк-Едуард Власик забив переможний гол "кленових листків" - 3:2.

Таким чином, збірні Канади і Росії залишилися єдиними на турнірі у кого по 4 перемоги. Канадці здобули всі перемоги в основний час - 12 очок, росіяни в іншій групі один матч виграли в серії булітів і три в основний час - 11 балів.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу у Франції та Німеччині проходить з 5 по 21 травня.

Чемпіонат світу. 11 травня.

Росія - Данія - 3:0

Чехія - Норвегія - 1:0 (ОТ)

Швеція - Латвія - 2:0

Канада - Франція - 3:2