Команди НХЛ "Піттсбург" і "Анахайм" вийшли у півфінал Кубка Стенлі

У ніч на четвер у Національній хокейній лізі відбулися вирішальні сьомі матчі серій 1/4 фіналу Кубка Стенлі, в яких "Піттсбург Пінгвінз" здолав переможця регулярного чемпіонату "Вашингтон Кепіталз", а "Анахайм Дакс" був сильнішим за "Едмонтон Ойлерс", повідомляє офіційний сайт ліги.

"Піттсбург" виграв свій матч з рахунком 2:0, "Анахайм" - з рахунком 2:1.

Примітно, що "Піттсбург" виграв свій вирішальний матч у гостях, у столиці США.

Обидві команди виграли серії в максимально можливих семи іграх - 4-3.

У півфіналах Кубка Стенлі - фіналах Конференцій - "Анахайм" зіграє з "Нешвіллом", а "Піттсбург" з "Оттавою". Серії почнуться 12-13 травня.

Вашингтон – Піттсбург– 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – 28 Раст (Кросбі, Гюнцель), 0:2 – 44 Хернквіст (Шульц)

Рахунок у серії: 3-4.

Анахайм – Едмонтон– 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – 3 Каджула, 1:1 – 28 Кольяно (Монтур, Кеслер), 2:1 – 43 Річі (Перрі, Ватанен)

Рахунок у серії 4:3