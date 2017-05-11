Команди НХЛ "Піттсбург" і "Анахайм" вийшли у півфінал Кубка Стенлі
Обидві команди виграли свої серії з рахунком 4:3.
У ніч на четвер у Національній хокейній лізі відбулися вирішальні сьомі матчі серій 1/4 фіналу Кубка Стенлі, в яких "Піттсбург Пінгвінз" здолав переможця регулярного чемпіонату "Вашингтон Кепіталз", а "Анахайм Дакс" був сильнішим за "Едмонтон Ойлерс", повідомляє офіційний сайт ліги.
"Піттсбург" виграв свій матч з рахунком 2:0, "Анахайм" - з рахунком 2:1.
Примітно, що "Піттсбург" виграв свій вирішальний матч у гостях, у столиці США.
Обидві команди виграли серії в максимально можливих семи іграх - 4-3.
У півфіналах Кубка Стенлі - фіналах Конференцій - "Анахайм" зіграє з "Нешвіллом", а "Піттсбург" з "Оттавою". Серії почнуться 12-13 травня.
Вашингтон – Піттсбург– 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Шайби: 0:1 – 28 Раст (Кросбі, Гюнцель), 0:2 – 44 Хернквіст (Шульц)
Рахунок у серії: 3-4.
Анахайм – Едмонтон– 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Шайби: 0:1 – 3 Каджула, 1:1 – 28 Кольяно (Монтур, Кеслер), 2:1 – 43 Річі (Перрі, Ватанен)
Рахунок у серії 4:3