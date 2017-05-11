На чемпіонаті світу з хокею німці по буллітах обіграли словаків (всі результати матчів)

На чемпіонаті світу з хокею, який проходить у Німеччині і Франції, завершився шостий ігровий день.

Збірні Словаччини та Німеччини виявляли найсильнішого в майже трьохгодинному матчі. Основний ігровий час завершився з рахунком 2:2, нічийним був і овертайм, і вже традиційно для цього чемпіонату світу дуель продовжилася в серії буллітів. Точніше в післяматчевих кидках виявилися господарі першості. Підсумковий рахунок зустрічі - 3:2 на користь збірної Німеччини.

В іншому матчі групи А збірна США обіграла італійців - 3:0.

У групі В збірна Фінляндії скористалася шансом зміцнити своє турнірне становище у матчі зі збірною Словенії. Після першого періоду "Суомі" програвали - 0:1, але потім переломили хід зустрічі і перемогли з рахунком 5:2.

Також у цій групі швейцарці здолали Білорусь - 3:0. Білоруси - єдина команда на турнірі, яка не набрала ще жодного очка.

Турнірне становище

Група А: 1. Латвія - 9 очок (3 гри), 2. США - 9 (4), 3. Росія - 8 (3), 4. Німеччина - 5 (4), 5. Швеція - 4 (3), 6. Словаччина - 4 (4), 7. Данія - 2 (3), 8. Італія - 1 (4)

Група В: 1. Канада - 9 (3), 2. Швейцарія - 9 (4), 3. Фінляндія - 7 (4), 4. Норвегія - 6 (3), 5. Франція - 5 (3), 6. Чехія - 5 (3), 7. Словенія - 1 (4), 8. Білорусь - 0 (4)